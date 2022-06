Comisana muore in un incidente nei pressi di Orvieto

Una donna originaria di Comiso è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada del Sole, vicino ad Orvieto. Iolanda Distabile, 7o anni, risiedeva a Stefanaconi, in provincia Vibo Valentia. Viaggiava in auto con tre familiari, direzione Firenze, per sottoporsi ad una visita odontoiatrica.

Per cause in corso di accertamento, la vettura ha urtato un camion ribaltandosi più volte. Per la comisana non c’è stata nulla da fare.

In buona sostanza, l’autovettura Range Rover Evoque ha tamponato un autoarticolato condotto da un cittadino straniero. I tre parenti della vittima – riferisce la Stradale orvietana – sono rimasti feriti in maniera non grave e, quindi, trasportati in ospedale dal 118. Illeso il conducente del mezzo pesante. La coda formatasi è arrivata ad un massimo di circa 10 chilometri, salvo poi defluire con la rimozione dei mezzi incidentati.

