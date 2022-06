Nomina comitato Museo “Serafino Amabile Guastella”. I dubbi

E’ legittimo l’atto di nomina del comitato scientifico del museo “Serafino Amabile Guastella” fatto dal Direttore Scientifico onorario? Lo chiede il consigliere comunale di Modica, Giovanni Spadaro, alla luce di quanto disposto dall‘art. 6, comma 3, della L.R. 30/2000 ove si legge che “le nomine fiduciarie demandata ai Sindaci…decadono nel momento della cessazione del mandato del Sindaco…“.

“Secondo il C.G.A di Palermo, infatti, la cessazione del mandato del Sindaco “travolge tutte le nomine di rappresentanti del comune presso altri enti effettuate dallo stesso durante il mandato

elettivo – spiega l’esponente di centro sinistra“.

Spadaro chiede, quindi, se ancora risulta in carica la figura Direttore Scientifico del museo “Serafino Amabile Guastella” e se la nomina del comitato scientifico non debba essere ritirata in autotutela dal dirigente preposto affinché non ne perduri l’illegittimità.

