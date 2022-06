Comibleo. Ragusa Ibla sconvolta dalle strisce blu

Ibla sconvolta dalle strisce blu. La circonvallazione Ottaviano, senza alcun preavviso, è stata trasformata da unica via di accesso e di fuga sicura di Ibla, in pericoloso parcheggio a pagamento: forse il Comune deve recuperare quanto sta spendendo per realizzare l’inverosimile marciapiede a sbalzo. E’ quanto afferma il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica, che rivolge una serie di quesiti al sindaco. Quali? “Al primo cittadino – è scritto in una nota – chiediamo di chiarire alcuni punti. In primo luogo, con quale atto amministrativo obbligatorio ai sensi e per effetti dell’art. 7 comma 7) lettera f del Codice della Strada è stato repentinamente deciso di modificare e rendere pericolosa l’unica via di accesso e di fuga sicura di Ibla, trasformando la circonvallazione Ottaviano in parcheggio per niente funzionale, privo dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale 5 novembre 2001 n. 6792 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade – riguardanti la larghezza della carreggiata, i parcheggi per autovetture, transito e le fermate degli autobus di linea e la sicurezza in generale? A chi imputare la responsabilità civile e penale derivante da eventuali possibili incidenti causati dalla ristrettezza e discontinuità della carreggiata che è stata ridotta ad appena 5 metri e non consente l’incrocio e il transito contemporaneo di mezzi pesanti, pullman turistici, linee urbane e navette, per non dimenticare l’improvvisa presenza sulla carreggiata delle colonnine di ricarica elettrica non preventivamente segnalate in prossimità della via Porta Walter? Vorremmo, poi, capire se Ragusa Ibla è ancora in zona sismica oppure la Giunta Cassì ha cancellato anche la classificazione sismica della città, le aree di raccolta e le vie di fuga”.

Un altro quesito è il seguente: si vuole capire se la circonvallazione Ottaviano indicata nel Prg e Piano particolareggiato del centro storico Asse stradale extraurbano, ora modificata, risponde ai requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza stradale. Inoltre, il Comibleo chiarisce che la fermata e il percorso dei bus navetta gratis al Santissimo Trovato contrasta con il divieto di transito per i bus posto qualche metro prima e può essere causa di incidenti non essendo stato evidenziato con apposita segnaletica il percorso dei bus lungo la circonvallazione per chi proviene da largo Giusti verso il Santissimo Trovato. “Infine – dice ancora Comibleo – vorremmo sapere con quale atto amministrativo anche il parcheggio di via Giardino, sottostante gli scavi archeologici e la Discesa Peschiera, sono stati trasformati in parcheggi a pagamento: sorge il dubbio sulla vera ragione per la quale è stato escluso dalla Ztl il cosiddetto Asse Nord – discesa Peschiera – Caporale Bellina – Ten. La Rocca – delle Suore – Orfanotrofio – via del Mercato indicato nella delibera 311 del 3 giugno 2021 sulla delimitazione della zona di rilevanza urbanistica nel centro storico di Ragusa Ibla, in contrasto con quanto indicato dal Prg, dal Piano Particolareggiato del centro storico e dalla legge speciale 61/81, non essendo prerogativa della Giunta municipale modificare le norme urbanistiche approvate dal Consiglio comunale e validate dalla Regione, perché tutta Ibla è zona di rilevanza urbanistica, anzi oseremmo dire di eccezionale rilevanza urbanistica”. Comibleo auspica che dalla Giunta possano arrivare chiarimenti rispetto a tutte le richieste sollevate.

