Modica, si è insediata in Municipio la Commissaria Ficano

Si è, ufficialmente, insediata Domenica Mimma Ficano, 61 anni, la commissaria straordinaria chiamata a gestire la vita amministrativa di Modica in sostituzione del dimissionario sindaco Ignazio Abbate. La funzionaria di Bagheria nominata dall’Assessore Regionale agli Enti Locali resterà in carica fino alla prossima primavera, sostanzialmente fungerà da traghettatrice fino alle prossime Amministrative, gestendo prevalentemente l’ordinaria amministrazione. Arrivata a Modica intorno alle 9,30, ha voluto fare un giro della città prima dell’incontro generale nell’ufficio sindacale. Successivamente ha incontrato Abbate, la giunta comunale e la presidente del Consiglio, Carmela Minioto. L’ultimo appuntamento è stato con i dirigenti comunali insieme col segretario generale, Giampiero Bella, con i quali ha avviato le primissime interlocuzione dando loro appuntamento presumibilmente nel prossimo fine settimana dato che in questi giorni è chiamata a gestire la fase elettorale nel Comune dove è ricopre il ruolo di segretario generale.

Da oggi, dunque, decade anche la Giunta Municipale mentre resta in carica il consiglio comunale.

