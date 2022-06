La focaccia modicana manda a casa la “polpetta globale”(speriamo si ripeta)

Ho sintetizzato alcuni articoli che ebbi a pubblicare tra il novembre 2003 ed il marzo 2004 in occasione della chiusura del Mc Donald’s; ne ho tratto questo scritto lasciando lo stesso titolo di uno di essi, con l’augurio che all’annunciata sua riapertura possa seguire una rapidissima richiusura.

A coloro i quali danno il benvenuto alla multinazionale della polpetta perché favorirebbe la occupazione, è sufficiente fare riferimento alle prime lezioni di economia per apprendere che il libero mercato è basato sul principio della concorrenza libera dalla quale scaturisce il prezzo più equo. E’ noto pure che nell’economia libera di mercato esiste una tendenza al monopolio attraversando l’oligopolio; tendenza che può essere contrastata solo con l’intervento dello Stato il cui modo classifica anche le diverse politiche economiche ed i diversi modelli di Stato.

In questo quadro, chi entra nel mercato se vuole vincere con una sua iniziativa ha un imperativo categorico togliere fatturato a chi è già nel mercato; in parole più crude ha l’obbiettivo di impoverire altri per arricchire se stesso.

Ecco perché noi esprimeremo la nostra contrarietà fino a quando qualcuno non ci dimostrerà che il Mc Donald’s, oltre il suo progetto commerciale, abbia la possibilità di inserirsi nel mercato modicano senza mettere in crisi le nostre botteghe; è nella logica delle cose che un suo successo provocherebbe una lenta chiusura delle nostre tipiche “botteghe delle focacce e delle arancine”.

Stiamo operando delle forzature? Per rendersi conto che non è così, basta osservare un qualsiasi progetto di impresa per rilevare come il panorama delle ditte che costituiscono la futura concorrenza, è oggetto di una spietata analisi con il solo scopo di fregare loro il fatturato.

Ma è necessario studiare economia per comprendere che chi si compra una focaccia non compra il panino e viceversa? Bene, diciamo che il bacino della nostra area ha un budget per questo genere di consumi: difficilmente può subire ampliamenti ma solo diverse redistribuzioni di fatturato con migrazioni di povertà e non ampliamento di consumi.

Ci sembra un po’ avventato pensare che più bar su Corso Umberto significano più occupazione; chi prende un caffè ogni mattina non ne prende due perché sono raddoppiati i bar. Più bar significa solo la spartizione della torta in più parti (impoverimento generalizzato).

La sollecitazione dei consumi ha un limite invalicabile nella capacità di spesa di ciascun consumatore. E quando tale capacità è al limite, come ormai dicono i più grandi analisti (non si arriva alla fine del mese), la lotta per togliere fatturato alla concorrenza rimane comunque la regola; regola che rimane anche quando si ricorre alla offerta di prodotti alternativi, anche se in questo caso si realizza attraverso il tentativo di far cambiare al consumatore abitudini e categoria di prodotti da consumare.

In una visione mercantile lo scenario è, quindi, quello che esistono delle monete di carta disponibili che sciamano nell’aria ed aspirano a trasformarsi in scontrini fiscali in cambio di una merce o di un servizio. Per catturare questo sciame tutti i metodi sono buoni anche quelli più vigliacchi e spregiudicati: si studiano i flussi, le provenienze, ci si oppone ai sensi unici per non favorire i concorrenti, ci si posiziona a monte per togliere acqua.

Questi sciami in linea di massima si muovono, come le api. Alcune volte, con buone politiche economiche, si riesce ad attrarre qualche sciame delle aree vicine nella nostra area facendo la felicità dei nostri commercianti, alla quale, piaccia o no, corrisponde l’infelicità di qualcun altro magari di Noto, Ragusa, Scicli, Pachino, Rosolini, ecc.

Insomma il limite invalicabile è il portafogli dei consumatori e se i consumi di un dato bacino di utenza possono fornire un reddito decente a 1000 commercianti, se aumentano i commercianti la torta individuale dei singoli commercianti diminuisce e l’occupazione aumenta in maniera fittizia perché aumenta attraverso l’impoverimento di altri.

Inoltre, siamo nella logica del supermercato nel qual l’efficientemento del sistema di vendita provoca già una automatica espulsione di manodopera. Ma questo è un altro argomento collaterale ed ancora più degenerato in cui sei costretto a comprare 20 viti anche quando te ne serve solo una (la confezione è quella), e molti non sanno spiegare cosa vendono e come funziona: provate a chiedere ad una ragazza come è fatto un polpettone e notizie sui suoi componenti

Ovviamente sarebbe poca cosa argomentare questa mia avversione al Mc Donald’s solo con considerazioni di carattere occupazionale, perché più importante è l’impoverimento culturale di un mondo in cui si vuole favorire anche l’omologazione dei gusti attraverso la distruzione di ogni tipicità locale che fa parte del nostro patrimonio tradizionale.

Sono e saranno in tanti, ora come allora, a rimproverare che “purtroppo, a Modica, è ancora radicata l’idea di fare commercio a conduzione familiare” accusando costoro e la nostra città, della provincia babba, di provincialismo o di antiquata sprovvedutezza.

Ce ne faremo una ragione rispondendo tranquillamente con le parole che il Cardinale Biffi amava ripetere a chi dissentiva dei suoi interlocutori dissenzienti : “ma dove sta scritto che dobbiamo per forza essere d’accordo con tutti!”

Carmelo Modica

