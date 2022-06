Come un bagnante qualsiasi, si è sistemato in spiaggia e poco dopo, con un amico, ha preso a giocare a tamburelli. Non c’è voluto molto a scoprire che si trattava di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan dello scudetto, che non ha lesinato selfie ai bagnanti presenti. Il pranzo lo ha consumato al Corallo, ovviamente solo buon pesce. Nel pomeriggio il tecnico rossonero si sposterà a Modica.

Salva