Comiso. “Impariamo dalle api”. Progetto proposto dal sindaco alle scuole

Il progetto “Impariamo dalle api” ha avuto lo scopo di far riflettere contemporaneamente su una medesima tematica generale, e a diversi gradi di approfondimento in relazione all’età degli alunni, tutti i ragazzi di Comiso e Pedalino, e di far prendere coscienza sull’inderogabile azione di salvaguardia del pianeta tutto, che a ciascuno di noi viene affidata come dovere – spiega il primo cittadino di Comiso-. L’epidemia che ha travolto il mondo, con effetti devastanti sulla salute e sull’economia dei nostri Paesi, ha portato con sé trasformazioni poderose della nostra società. Tali cambiamenti potrebbero alla lunga risultare benefici, come ad esempio la diffusione dell’uso degli strumenti digitali; altri invece possono risultare fortemente destabilizzanti ed in grado di scardinare alcuni punti fermi, attorno ai quali erano costruite certezze e strutture portanti della nostra vita. Per tali premesse, in qualità di Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, ho proposto agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della nostra città un ambizioso progetto da portare a termine durante l’ A.S. 2021/2022. Il titolo “Impariamo dalle api” mi è stato suggerito da un mio valido ex alunno del Liceo, Giovanni Pace, che, avendo intrapreso studi di Medicina veterinaria, si è in particolare interessato, anche in virtù di una sua spiccata sensibilità personale, al mondo delle api – ancora Maria Rita Schembari -. Questi piccoli insetti, infatti, compiono a beneficio dell’ecosistema in cui viviamo un lavoro straordinario ed insostituibile, nel senso che ogni minaccia alla loro sussistenza è una minaccia al pianeta nella sua interezza. Il progetto messo in atto dalle scuole, è stato articolato in molteplici direzioni grazie alla disponibilità del dott. Pace e al lavoro degli insegnanti che è stato di fondamentale importanza:

-AMBITO SCIENTIFICO, attraverso lo studio del nostro ecosistema, del clima, della flora e della fauna che identificano il nostro territorio rispetto ad altri; lo studio della flora che caratterizza i differenti tipi di miele; lo studio della vita e del comportamento delle api; lo studio dell’importanza del miele nella dieta, etc…

– AMBITO STORICO-LETTERARIO, attraverso lo studio dei riferimenti letterari alla produzione del miele nei monti Iblei; lo studio dell’economia legata all’allevamento delle api, alla produzione e commercializzazione del miele, etc…

– AMBITO DEGLI STUDI SOCIALI, attraverso lo studio dell’organizzazione sociale dell’alveare, con particolare attenzione alla distinzione e distribuzione dei compiti dei diversi individui (modello di società ideale anche per gli esseri umani), etc…

Il 7 e l’8 giugno – conclude il sindaco- a conclusione del progetto e dell’anno scolastico, è stata organizzata una manifestazione, presso l’ex mercato ittico di piazza delle Erbe, a partire dalle ore 19.00, durante la quale le classi e i gruppi di classi dei diversi Istituti potranno dare dimostrazione, attraverso video, elaborati grafici o drammatizzazioni, degli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze acquisite e del lavoro svolto, che li avrà dotati di ulteriori competenze ed abilità. Per cui, sarà motivo di orgoglio per l’amministrazione che guido conferire le targhe alle scuole che hanno aderito”.

