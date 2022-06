ONU. Si celebra oggi la “Giornata della lingua russa”

Il 6 giugno è il compleanno del grande poeta russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin e, nell’ambito del programma di sostegno e sviluppo per il multilinguismo e la diversità culturale, le Nazioni Unite celebrano la Giornata della lingua russa. Rispetto alla lingua inglese (circa 1 milione di parole) la lingua russa ne contiene solo 200.000. L’ONU protegge così una delle sue sei lingue ufficiali: inglese, arabo, spagnolo, cinese, russo e francese. Ti interessa conoscere alcune curiosità di questa lingua?

1. La sua origine risale al X secolo, quando due monaci bizantini, San Cirillo e San Metodio, crearono l’alfabeto cirillico, basato sull’alfabeto greco con caratteri dell’alfabeto glagolitico con suoni esclusivamente slavi, per tradurre testi religiosi e, in questo modo, si facilitava l’evangelizzazione dei territori slavi. L’alfabeto cirillico è composto da 33 lettere: 21 consonanti, 11 vocali e 2 lettere senza suono (il segno duro “ъ” e il segno debole “ь”). In linea di principio non è un alfabeto particolarmente complicato.Nel mondo ci sono circa 300 milioni di persone che parlano russo; di cui 170 milioni la considerano la loro lingua madre e 119 milioni di questi sono cittadini russi.

2.La lingua russa è la lingua ufficiale di paesi come la Bielorussia, Kirghizistan, Kazakistan e il suo uso è diffuso in Ucraina, parti della Georgia, Estonia e Lettonia. Questa ampia presenza è dovuta all’esistenza dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), disciolte nel 1991, composta da 15 repubbliche (alcune delle quali avevano una propria lingua nazionale, regionale o dialettale).

3. I nomi più comuni in russo. Se tu fossi nato in Russia o in alcuni paesi di lingua russa, molto probabilmente ti chiameresti “Aleksandr”, “Andrey”, “Vladislav”, “Dmítriy”, “Iván”, “Ilia” o “Nikita” nomi tradizionalmente assegnati agli uomini. E “Anya”, “Alena”, “Dasha”, “Ekaterina”, “Irina” o “Katya” nomi scelti associati alle donne.

4. Una delle grandi differenze (ad esempio con la grammatica spagnola) è che ogni verbo ha due aspetti: il perfettivo e l’imperfettivo. L’imperfettivo è usato per indicare che un’azione non è ancora compiuta o è stata ripetuta. Il perfettivo per un’azione che accade una volta o è terminata. Il perfettivo non è mai usato al presente. Tutto chiaro?

5. Non ci sono regole per conoscere la posizione dell’accento. E metterlo nel posto sbagliato può cambiare totalmente il significato della parola. Pertanto, è conveniente memorizzare le parole che hanno un accento. Naturalmente, la “ë” ha sempre un accento.

6. I cognomi russi sono patronimici e variano a seconda del sesso. Il nome mantiene la stessa radice, ma viene aggiunto un suffisso a seconda del sesso. Il suffisso “ovich” o “evich” viene aggiunto ai ragazzi e “ova” o “ovna” alle ragazze. Ad esempio, se il signor Ivan avesse un figlio, il suo cognome o nome patronimico sarebbe Ivanovich o Ivanevich; e se avesse una figlia, sarebbe Ivanova o Ivanovna seguita dal cognome. È interessante notare che i cognomi non sono apparsi in Russia fino al 18° secolo.

