Donare un organo è una possibilità di vita per tante persone

Sia il trapianto di organi che di tessuti, segue l’iter procedurale di passaggio di questi organismi viventi da un corpo all’altro. L’atto, nell’ambito della Giornata Mondiale del Paziente Trapiantato, si chiama “donazione”. Ho raccolto sei questiti su un tema importante che riguarda la salute di noi tutti.

Chi può donare?

Tutte le persone possono essere donatori di organi, tuttavia ci sono alcune limitazioni: il donatore deve essere cosciente, essere maggiorenne e, soprattutto, ricevere le cure mediche corrispondenti per verificarne la compatibilità con il ricevente.

Come posso collaborare?

Nel caso di una donazione da parte di una persona deceduta, la persona avrebbe dovuto dichiarare in vita la propria intenzione, per iscritto o registrandosi a un programma di donazione. Se non hai espresso alcun rifiuto a donare gli organi dopo la tua morte, un parente diretto potrebbe dare l’autorizzazione all’espianto subito dopo il decesso.

Chi riceve il trapianto?

In ogni nazione esiste un Istituto sanitario che si occupa della lista d’attesa. Questo viene gestito secondo vari criteri medici che consentono di stabilire la priorità in base alla necessità e alle condizioni del paziente deputato a ricevere l’organo. Nel caso di un trapianto vivente e la persona vuole donare un organo altruisticamente, può farlo mantenendo l’anonimato.

Quali organi e tessuti possono essere donati in vita?

Gli organi e i tessuti che possono essere donati in vita sono un polmone, parte del fegato, parte del pancreas o parte dell’intestino. I tessuti includono midollo osseo, cellule staminali del cordone ombelicale (solo dopo la nascita del bambino), sangue, pelle e piastrine.

Quali organi possono essere donati dopo la morte?

Gli organi ei tessuti che possono essere donati dopo la morte sono i reni, i polmoni, il fegato, il cuore, il pancreas e l’intestino. Dal 2014 si possono donare anche mani e viso. I tessuti, invece, sono le cornee, le valvole cardiache, la pelle, i tendini e le ossa.

Quante persone possono beneficiare dei trapianti?

Se tutti gli organi e i tessuti di un solo corpo potessero essere donati e trapiantati, ne potrebbero beneficiare circa 800 persone.

