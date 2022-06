Modica. Il “Grimaldi” a Rize, all’estremità orientale della Turchia

Un’altra tappa è stata raggiunta dalla rete internazionale di scuole nell’ambito del progetto Erasmus “Best Ever New Entrepreneurs Fit for Work”. I docenti Vincenzo Nigro e Roberto Agosta insieme a 7 alunni della 3AO dell’IPS “Principi Grimaldi” di Modica si sono recati in Turchia dall’ 8 maggio al 14 maggio 2022 nella bellissima città di Andersen, nella provincia di Rize, posta nella parte più orientale della Turchia, quasi ai confini con la Georgia, immersa in un territorio ricco di verde, fiumi con numerose cascate d’acqua, montagne e mare. Il programma previsto dall’Istituto Andersen Sehit Omer Halisdemir Fen Lisesi è stato ricco di attività interessanti, che hanno conciliato momenti di confronto e di studio, non tralasciando anche esperienze culturali e di svago, svolte insieme agli studenti e agli insegnanti degli altri paesi partner coinvolti nel medesimo progetto: Turchia, Ungheria e Grecia.

I workshop, vero momento costruttivo del progetto/cuore delle attività didattiche, hanno puntato sulla presentazione delle iniziative imprenditoriali giovanili da parte dei vari studenti. In particolare, i ragazzi del Grimaldi si sono impegnati nella realizzazione di una start up relativa alla vendita online di prodotti tipici locali, quali cioccolata e liquori.

Fra le esperienze culturali, da evidenziare le escursioni al Rize CASTLE, al Parco botanico della facoltà di Agraria dell’Università di Rize, ove si effettuano una molteplicità di sperimentazioni su diverse tipologie di piante e di spezie e al Sümela Monastery, costruito su un dirupo a strapiombo sulla valle dell’Altindere, nella provincia di Trebisonda. Molto interessante la visita alla Tea Factory, ove si sono ossevate le fasi relative alla produzione e trasformazione delle foglie di te in miscele che caratterizano l’alta qualità di questa bevanda, della quale i turchi per primi ne sono grandi consumatori e che esportano in tutto il mondo.

Riguardo le attività di svago hanno entusiasmato tantissimo alunni e docenti le numerose escursioni in parchi naturali, come le spettacolari Palovit and Tar Waterfalls e i parchi dell’ Ayder Valley. In queste zone viene offerta la possibilità di provare esperienze adrenaliniche come il rafting e lo zipline. La prima consiste in una traversata svolta a bordo di un gommone su un torrente o un fiume. La seconda è una discesa adrenalinica su un cavo d’acciaio teso tra i due punti di distanza poste nelle due sponde di un fiume. La guida ti aggancia con una cintura di sicurezza sulla carrucola e sei pronto a partire, volando come un uccello. Impossibile trattenere gli alunni dalla possibilità di svolgere questa esperienza e, per dirla tutta, nemeno i docenti si sono voluti privare di queste emozioni. In fondo, l’Erasmus è anche questo!

