Martedì scorso il Convegno InterMat 2022 al Galilei di Modica

Nella giornata di martedì 31 maggio la Classe 3° A dell’indirizzo Matematico del Liceo Scientifico “Galilei-Campailla” di Modica, si è recata presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania (DMI), in occasione dell’edizione annuale del convegno “Intermat, 2022” che quest’anno si confrontava sul tema “Percorsi di attività laboratoriali per l’ampliamento delle competenze trasversali del Liceo Matematico”.

Il convegno ha ospitato, in presenza ed in modalità telematica, le classi dei Licei Matematici della Sicilia Orientale che, grazie alla collaborazione con il DMi, hanno potuto realizzare tale convegno.

Gli studenti partecipanti del “Galilei – Campailla”, guidati dal professore di matematica e fisica Antonino Cerruto, hanno presentato i progetti riguardanti tematiche di astronomia, topologia e stampa 3D. I prototipi presentati al convegno sono il frutto di una lunga fase di ideazione, progettazione e realizzazione dei modelli tridimensionali prodotti grazie alla stampante 3D che si trova nel nostro istituto.

La partecipazione a tale convegno è stata resa possibile grazie all’indirizzo specifico di Liceo matematico, che si contraddistingue per le solide opportunità fornite agli studenti che si confrontano sul campo pratico e teorico delle discipline logico matematiche. Tale confronto è reso possibile anche grazie ai progetti realizzati per loro dalla scuola al fine di rendere efficaci ed agire le competenze e le abilità, sempre più richieste dal mondo dell’università e del lavoro e che permettono agli studenti di ampliare il loro bagaglio formativo ed esperienziale. Il Liceo Matematico risulta così essere un valore aggiunto dando opportunità che si rivelano fondamentali per il prosieguo degli studi universitari.

L’Intermat ha rappresentato il punto di arrivo del percorso formativo intrapreso dalla classe durante il corrente anno scolastico, ma anche un nuovo punto di partenza per le esperienze successive con i nuovi progetti che già si stanno elaborando.

