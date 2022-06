Al castello di Donnafugata”Graduation Day dei laureati ragusani”

La terza edizione del “Graduation Day dei laureati ragusani”, evento organizzato dalla Consulta Comunale Giovanile, si svolgerà il 31 luglio prossimo, alle ore 21, presso il Castello di Donnafugata.

Giunto alla sua terza edizione, nasce per celebrare gli studenti universitari che hanno raggiunto questo importante traguardo ed offrire a loro, alle loro famiglie ed ai loro amici un momento di festa e svago.

Come lo scorso anno, saranno protagonisti gli studenti laureati che faranno richiesta di partecipazione attraverso la compilazione di un form, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, sulle pagine Facebook del Comune e della Consulta Giovanile e sull’account instagram @informagiovaniragusa, e raggiungibile anche al seguente link: https://bit.ly/3x79q2r

I dettagli della serata, compresi gli ospiti presenti, verranno comunicati nelle prossime settimane.

L’adesione all’evento dovrà essere comunicata, attraverso il form, entro e non oltre venerdì 1 luglio.

I partecipanti all’iniziativa saranno successivamente contattati telefonicamente o via mail per eventuali comunicazioni logistiche.

Salva