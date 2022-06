Carabiniere modicano insignito a Cavaliere della Repubblica

Il Presidente Mattarella ha consegnato lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’alta onorificenza del Cavalierato al Luogotenente dei Carabinieri Gerardo Cantarella. Salernitano di nascita, modicano ormai d’adozione da parecchi anni, Cantarella, attuale comandante della stazione di Noto, è stato insignito di questo importante riconoscimento dal Prefetto Giuseppe Ranieri. A rappresentare il Comune di Modica il vice sindaco Saro Viola. E’ il giusto riconoscimento ad una carriera condotta sempre a testa alta con dedizione all’Arma e allo Stato Italiano. Il Luogotenente Gerardo Cantarella, nel 1996, a conclusione degli studi presso la Scuola Sottoufficiali Carabinieri di Firenze viene destinato alla Stazione CC di Palermo-Crispi; Nel 2002 viene inviato in Bosnia-Erzegovina per la Missione di Pace sotto l’egida dell’ONU. Nel 2003 trasferito alla Stazione di San Cipirello (PA), quale comandante ed, in seguito, nel 2009 trasferito al Comando della Stazione di Cinisi, paese tristemente famoso per la figura di Peppino Impastato. Nel 2015 veniva trasferito al Comando della Stazione CC di Buccheri (SR), ed infine, nel 2015, trasferito al Comando della Stazione CC di Noto, dove attualmente presta servizio. Originario di Salerno, sposato e padre di due figli, vive con la famiglia a Modica. E’ un esempio per i colleghi per il suo modo di agire e si è fatto sempre voler bene ovunque abbia prestato servizio. A lui i complimenti della Redazione di RTM.

Nella foto, partendo da sinistra, il Col. Gabriele Gainelli, Comandante Provinciale Carabinieri di Ragusa, S.E. il Prefetto di Ragusa, Dr. Giuseppe Ranieri, il Lgt. Cantarella Gerardo, Comandante della Stazione CC di Noto (SR) ed il Vice Sindaco del Comune di Modica, Dr. Rosario Viola

