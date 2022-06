Ragusa, Borsa di studio per laureati. Patrocinata iniziatica

Il Comune di Ragusa ha concesso il patrocinio ad un’iniziativa della ditta Sento srl di Ragusa che ha istituito una borsa di studio di 2000 euro riservata a un laureato non prima del 1 gennaio 2021 e residente in provincia di Ragusa.

Con questa borsa di studio la ditta Sento intende dare il suo contributo allo sviluppo dell’eccellenza ragusana assegnando appunto una borsa di studio a un laureato che abbia conseguito il titolo magistrale e che intenda proseguire gli studi approfondendo quelli già effettuati con corsi di specializzazione finalizzati al conseguimento di un titolo che ne attesti il collegamento con la laurea magistrale già conseguita.

La borsa di studio verrà assegnata da una commissione esterna alla ditta che ha istituito il premio costituita da tre cittadini che si sono distinti per comprovati meriti nella diffusione della cultura

I candidati dovranno far pervenire il loro curriculum e gli allegati attestanti i titoli conseguiti entro il 19 giugno 2022 all’indirizzo pec sentosrl@pec,it o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al seguente indirizzo: Sento srl via V.E. Orlando 7 – 97100 Ragusa.

