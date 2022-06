Tre punti ieri sera all’ordine del Consiglio Comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica in sessione pubblica ordinaria con tre punti all’ordine del giorno. Diciotto i presenti in aula. La seduta si è aperta con la relazione dell’Assessore Aiello, sul primo punto riguardante il servizio idrico integrato, sul quale è intervenuto il consigliere Medica, che ha rappresentato l’impossibilità, visti i tempi ristretti, di potere approfondire l’argomento. Il punto è stato approvato a maggioranza con 13 voti favorevoli e 4 astenuti. Dopodiché, è stato trattato il secondo punto, concernente il regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), sul quale hanno esposto l’Assessore Aiello e la responsabile del settore, la Dott.ssa Di Rosa. A tal proposito è intervenuto il consigliere Spadaro, che ha chiesto di conoscere i motivi che hanno indotto la Giunta comunale con un atto d’indirizzo a prevedere l’esenzione per alcune utenze, in particolare per quelle nei pressi del cantiere dell’IGM, a questa domanda ha dato riscontro l’assessore Lorefice. Inoltre, Spadaro ha chiesto chiarimenti sulla deliberazione, perché non sono riportati i presenti e gli assenti, nella stesura dell’atto, per tale ragione è stata sospesa la seduta per dieci minuti, al fine di sistemare l’atto. Al ritorno in aula, sullo stesso punto sono intervenuti il consigliere Medica e Agosta che hanno fatto alcune osservazioni, soprattutto per non avere avuto il tempo di poter approfondire l’argomento. Mentre la consigliera Floridia ha chiarito che i tempi per visionari gli atti sono stati uguali per tutti, ai fini dell’esenzione delle utenze suddette. Chiuso l’argomento si è passato alla dichiarazione di voto, per l’opposizione sono intervenuti i consiglieri Agosta e Medica e per la maggioranza il consigliere Belluardo. Il punto è stato approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli e 4 astenuti. Il terzo punto, relativo all’approvazione del piano finanziario degli interventi, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), anno 2022, è stato argomentato dall’assessore Aiello con una dettagliata relazione, non essendoci stata alcuna osservazione in merito il punto è stato messo ai voti e approvato con 14 voti favorevoli e 5 astenuti. A questo punto, avendo esitato i tre punti all’ordine del giorno, la Presidente Minioto ha dichiarato chiusa la seduta.

Salva