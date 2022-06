Il Commissario ibleo Piazza risponde alla Cna di Vittoria

Alla luce delle dichiarazioni rese dalla Cna comunale di Vittoria, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha commentato:

“L’attività dell’ente, e del suo ufficio tecnico, non si è mai fermata per la risoluzione delle problematiche della Sp 18. Lo scorso 24 marzo si è conclusa in maniera positiva la conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari. Con l’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni e nulla osta da parte degli enti coinvolti, l’ente ha provveduto all’acquisizione del progetto esecutivo, che è in fase di approvazione. Dopo di che si procederà all’acquisizione delle aree necessarie ed alla gara di appalto per l’esecuzione dei lavori già finanziati”.

“Rimanendo in tema di infrastrutture stradali, il Libero Consorzio di Ragusa ha stipulato una convenzione col Comune di Vittoria per la messa in sicurezza della SC 17 “Vittoria-Scoglitti” e si sta adoperando al reperimento delle somme presso la Regione. Altro accordo col Comune di Vittoria riguarda l’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del Velodromo”.

Ed ancora, nel corso dell’ultima riunione dei sindaci sull’utilizzo dei fondi ex Insicem è stata approvata la proposta del commissario Piazza di destinare le economie degli aiuti covid alle imprese, circa 650 mila euro, per il completamento del Lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti.

Infine, solamente nell’ultimo anno, sono state rimosse dalle strade vittoriesi tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. Nel 2021 sono stati rimossi kg 6.860 di “rifiuti ingombranti”; Kg 1.877 di “rifiuti pericolosi contenenti amianto”; Kg 38.260 di “rifiuti solidi urbani indifferenziati”. Nel 2022, finora, sono stati rimossi Kg 18.789 di “rifiuti solidi urbani indifferenziati”.

