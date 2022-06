Modica Calcio all’ultimo atto col Comiso in Coppa Italia

Ultimo allenamento della stagione oggi pomeriggio per il Modica Calcio che sostenuto la seduta di rifinitura in vista della finalissima di Coppa Italia di domani pomeriggio, che vedrà la formazione rossoblù affrontare il Città di Comiso per provare a portare a casa un trofeo che in novantanni di storia del sodalizio rossoblù non è mai riuscito a mettere in bacheca.

La finale della kermesse intitolata al dottor Orazio Siino, si gioca al “Falcone – Borsellino” di Paternò e avrà inizio alle 16.

I rossoblù del trio Pitino – Radenza – Di Raimondo, arrivano all’ultimo appuntamento della stagione non proprio nelle migliori condizioni, ma faranno di tutto per ottenere il successo e scrivere una pagina importante per il Modica Calcio e per la città della Contea.

Il tecnico Giancarlo Betta ha studiato diverse soluzioni per sopperire alla sicura assenza dell’attaccante Agodirin che salterà la finale con il Città di Comiso per squalifica. Di contro il tecnico rossoblù potrà contare sui rientri di Natale Gatto e Simone Drago, assenti per squalifica nella semifinale di ritorno con il Resuttana. Betta, inoltre spera di recuperare almeno per la panchina Ebrima Kebbeh e Silvio Tripoli che si stanno riprendendo dai rispettivi infortuni.

“Domani – spiega Giancarlo Betta – chiuderemo una stagione lunga e faticosa che ci ha visto protagonisti su due fronti. Dopo aver vinto il campionato lo scorso 24 aprile, non è stato facile tenere alta la concentrazione per altri 40 giorni, soprattutto ora che è arrivato il primo caldo estivo. Conosciamo bene le caratteristiche del Città di Comiso – continua – e la sfida di domani non sarà semplice. Si gioca soltanto per il prestigio visto che – continua – anche il Comiso è approdato in Eccellenza e forse questo è un dato che permetterà ad entrambe le squadre di giocare a viso aperto e senza fare calcoli. Noi – conclude mister Betta – non siamo la squadra che ha concluso il campionato, perchè avremo qualche assenza e la lunga attesa per giocare la finale ci ha un po’ penalizzato, ma chi andrà in campo darà il massimo per cercare di portare a casa la vittoria e scrivere un pezzo di storia importante per questa società che ha lavorato e sta lavorando per fare rinverdire il blasone della squadra e della città”.

La Finale di Coppa Italia Promozione del “Falcone – Borsellino” sarà diretta dal signor Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani. I suoi assistenti saranno Giuseppe Corona di Marsala e Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto.

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di 15′ e in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

