Yoga: le posizioni che aiutano ad alleviare i dolori mestruali

Lo yoga è una disciplina sempre più diffusa e popolare in Italia: negli ultimi anni sono moltissimi coloro che si sono appassionati e che hanno iniziato a praticarla, anche per via degli effettivi benefici che si riescono ad ottenere. Quello che in molte non sanno però è che questa disciplina si rivela un vero e proprio toccasana anche per le donne che soffrono di dismenorrea ossia del classico dolore mestruale.

Esistono infatti posizioni che consentono di rilassare i muscoli pelvici e di attenuare il mal di pancia: vediamo insieme quali sono.

# La posizione dell’arco

Se vi state chiedendo come alleviare i dolori mestruali praticando yoga, dovete assolutamente provare la posizione dell’arco. È infatti una delle più efficaci e permette di raggiungere una sensazione di benessere pressoché immediata. Si tratta anche di una delle figure più semplici, dunque non occorre essere esperte per riuscire a farla nel modo corretto. Per la posizione dell’arco dovete mettervi distese sul tappetino a pancia in giù, dunque piegare entrambe le ginocchia ed alzare leggermente il petto. A questo punto, stendente le braccia indietro ed agganciate le caviglie con le mani. Se fatta nel modo corretto, questa posizione vi permette di allungare la zona addominale, la schiena e gli organi riproduttivi, attenuando il dolore.

# La posizione del bambino

La posizione del bambino è altrettanto semplice ed è l’ideale se oltre al classico mal di pancia soffrite di dolori che interessano la parte bassa della schiena. Non dovete fare altro che piegare le ginocchia ed appoggiare gli stinchi sul tappetino, dunque sedervi sui talloni. A questo punto, allungate le braccia di fronte a voi ed appoggiate la fronte in avanti sul tappetino. Rimanete in questa posizione per alcuni secondi, inspirando ed espirando profondamente ed il dolore si attenuerà come per magia.

# La posizione del piccione

La posizione del piccione è un’altra di quelle consigliate per attenuare i dolori mestruali, specialmente se questi coinvolgono anche la schiena. Si tratta di una figura altrettanto semplice, dunque non occorre essere delle esperte per riuscire ad effettuarla nel modo corretto. Per la posizione del piccione, dovete sedervi sul tappetino quindi allungare una gamba all’indietro, mentre l’altra va piegata in avanti, in modo che il piede arrivi sotto alla coscia opposta. Fatto questo, aprite il busto e fate alcuni respiri profondi, dunque cambiate gamba.

# La posizione della farfalla

La posizione della farfalla è una delle più semplici in assoluto ed è dunque alla portata di tutte. È molto efficace per alleviare i dolori mestruali quindi conviene sicuramente provarla. Per la posizione della farfalla non dovete fare altro che sedervi sul tappetino, mantenere la schiena diritta e divaricare le gambe, dunque piegarle e far combaciare le piante dei piedi tra di loro. Se volete, potete anche inclinare il tronco in avanti in modo da aprire ulteriormente i fianchi.

È importante precisare che tutte queste posizioni sono efficaci se vengono effettuate controllando la respirazione: si tratta di un dettaglio fondamentale che non si può e non si deve mai sottovalutare quando si pratica yoga.

Salva