Unitre Modica. Presentato il libro “Uno sguardo al passato”

Su iniziativa dell’Unitre è stato presentato a Modica, presso la sala conferenze del Palazzo della Cultura, il libro “Uno sguardo al passato”, una opera realizzata a più mani da parte del gruppo di associati che hanno frequentato il laboratorio “treatro narrativo”, rivolta a vari quartieri e a tanti personaggi di Modica riferita agli anni ’50-’70. Una presentazione dovuta come atto finale del tanto lavoro fatto da tutti i soggetti coinvolti ed organizzata in omaggio al coordinatore del laboratorio, il compianto Enzo Ruta, insegnante in pensione, uomo di cultura, esponente del teatro amatoriale modicano ed apprezzato ed indimenticato docente di Teatro Narrativo, ruolo ricoperto dal 2014 e fino al mese di giugno 2021 quando è deceduto. Difronte ad un affollato uditorio, interessato ed attento, i lavori, introdotti con alcuni brani particolarmente apprezzati, dal Coro Unitre diretto da Orazio Baglieri ed accompagnato da Giorgio Cannizzaro al piano, sono stati aperti dal presidente Rinaldo Stracquadanio che ha portato il saluto dell’associazione e si è soffermato sul ruolo e sull’attività dell’Unitre di Modica. Sui contenuti del libro sono intervenuti Gaetano Gerratana e Giovanni Di Rosa, che dopo la scomparsa di Enzo Ruta si sono fatti carico di raccogliere ed assemblare, insieme ai componenti del laboratorio, quanto fatto fino alla impaginazione del libro presentate. Entrambi oltre ad illustrare, in generale, le finalità ed i contenuti del libro, hanno fatto riferimento al valore umano e professionale di Enzo Ruta che, purtroppo, anche per i rinvii determinati dalla diffusione del covid, non ha potuto essere lui a presentare il testo ai cui capitoli si era dedicato con tanto impegno. La lettura delle diverse testimonianze è stata affidata a Piero Pisana, socio e docente del laboratorio “Teatro” e a Giovanni Rosa socio e collaboratore dell’associazione. Per la famiglia di Enzo Ruta è intervenuto il fratello Nino che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e, con particolare orgoglio e comprensibile commozione si è soffermato sul valore umano e professionale del fratello la cui scomparsa ha privato la famiglia di un insostituibile punto di riferimento. Nel corso dei lavori è intervenuto anche Giorgio Colombo, già presidente dell’Ente Liceo Convitto, che si è complimentato per l’opera e per l’evento, utile a far rivivere e a far conoscere i vari quartieri di Modica e per rievocare persone e fatti di grande interesse ed ha auspicato che altre analoghe iniziative possano essere promosse per far conoscere sempre di più Modica ed i Modicani.

