Chiusa per lavori di efficientamento energetico piscina comunale

Chiusa all’utenza dal 31 maggio la piscina comunale “Eva Paglia” di via Magna Grecia a Ragusa. L’impianto sportivo è infatti oggetto, insieme al Palaminardi, dei lavori di efficientamento energetico, già consegnati all’impresa aggiudicatrice I.G.C. s.r.l. di Maletto (CT), che riguarderanno sostanzialmente l’involucro edilizio, la sostituzione dei corpi illuminanti interni, l’installazione di un sistema di controllo e gestione dell’illuminazione, l’installazione di un impianto di cogenerazione a servizio della struttura, la riqualificazione del sistema di trattamento aria della piscina con installazione di un sistema di recupero termico del processo di deumidificazione dell’aria estratta per il pre-riscaldamento dell’acqua di piscina. La previsione temporale per il completamento dei lavori è stimata in sei mesi.

L’amministrazione comunale, comunque, per venire incontro alla necessità delle società di nuoto ragusane di completare le attività natatorie, sta predisponendo un servizio di accompagnamento degli atleti agonisti presso la piscina di Comiso fino al prossimo 24 giugno.

