Avimecc Volley Modica. Anche Nicastro confermato nello staff

La società Avimecc Volley Modica ha trovato l’accordo per il proseguo del rapporto di collaborazione con Salvatore Nicastro nella figura di Scout Man. Il giovane siciliano è fortemente apprezzato da tutta la società e ha trovato in D’Amico un grande estimatore che lo ha scelto come elemento del suo staff a tempo pieno.

In questa stagione ha avuto modo di crescere e di alzare il suo livello al fianco di figure di spessore che lo hanno affiancato in panchina ed aiutato a crescere giorno dopo giorno, grazie anche alla sua disponibilità e alla sua caparbietà.

Tra le figure societarie si è espresso Giovanni Galazzo, Team Manager della società, spiegando come: “Riguardo a Salvo Nicastro non abbiamo perso molto tempo nel decidere la sua conferma. È un ragazzo motivato e professionale e queste sue caratteristiche non potevano che farci tendere all’inserimento della sua figura nello staff tecnico anche per questa stagione. Quindi più che una conferma possiamo dire che, per noi, era una vera e propria certezza”.

