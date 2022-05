Vittoria, disposta autopsia sul corpo di Brunilla

È stata fissata per domani mattina a Ragusa, l’udienza di convalida dell’arresto del ventottenne vittoriese, in carcere con l’accusa di aver ucciso due giorni fa, senza nessun motivo apparente, Brunilda Halla, davanti alla porta della sua abitazione, in via Tenente Alessandrello, a Vittoria. Il giovane, attualmente detenuto in isolamento a Ragusa, comparirà davanti al Gip, Ivano Infarinato, alla presenza del suo avvocato, Franco Vinciguerra. Frattanto lunedì sarà affidato l’incarico peritale per effettuare l’autopsia sul corpo della povera donna.

Il legale dell’omicidio ha già preannunciato che verrà richiesta una perizia psichiatrica. La famiglia della vittima si costituirà parte civile e sarà rappresentata dall’avvocato Santino Garufi.

