Mostra di fine anno scolastico al “Galilei” di Modica

Mostra di Fine Anno Scolastico del Liceo Artistico dell’Istituto Galilei Campailla “MOSTRANDO”

La scuola, dopo due anni, torna a mettersi in mostra, ad incontrare il territorio e ad esprimersi. Sono

stati assemblati in una mostra gli elaborati degli alunni dei diversi indirizzi realizzati durante l’anno scolastico 2021- 22. La scuola è un elemento importante della comunità cittadina, ritornare a

confrontarsi è determinante per la crescita civile di tutta la città.

Venerdì 27 M aggio alle ore 17 si inaugura la mostra di Fine Anno “MOSTRANDO” presso Palazzo Grimaldi in Corso Umberto 1° n° 106 a Modica. Nella mostra saranno esposti elaborati degli alunni del biennio e del triennio realizzat i dagli alunni dei diversi indirizzi , gli elaborati sono il risultato delle attività didattiche delle discipline di indirizzo

del biennio e di Esercizi di Laboratorio e di Progettazione del triennio. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 fino al 10 Giugno

