Lega. Parcheggio automatizzato di Comiso vuoto perché a pagamento

La segreteria cittadina della Lega di Comiso, coordinata da Giovanni Angelieri, in sintonia col commissario provinciale Salvo Mallia, interviene sulla vicenda del parcheggio di corso Ho Chi Minh inaugurato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. “L’opera – chiariscono dalla segreteria – è stata realizzata con parte del finanziamento di 700mila euro destinati alla riqualificazione di via San Biagio, quest’ultima ritenuta non più prioritaria. Le risorse economiche in questione sono state investite, invece, per altri tre progetti e tra questi, appunto, il parcheggio. E’ stato concepito con lo scopo di decongestionare il traffico veicolare del corso per dare ossigeno alle varie attività e agli esercenti. Ma tutto ciò non è accaduto visto che, essendo un parcheggio automatizzato a pagamento, rimane giornalmente vuoto. La nostra proposta, che rivolgiamo al sindaco e alla sua Giunta, è quella di rendere fruibile il parcheggio in maniera gratuita e non a pagamento così da restituire l’opera ai cittadini comisani. Abbiamo evidenziato un disagio sotto gli occhi di tutti. E’ altresì nostra convinta intenzione sottolineare alcune lacune amministrative per stimolare i nostri amministratori a dare risposte alle tante lamentele che giornalmente ci vengono sottolineate”.

