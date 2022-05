Furto con “spaccata” al GoldBet di Modica Sorda

Stavolta non hanno utilizzato un’auto ma una mazza per “spaccare” la vetrata ed introdursi all’interno dell’agenzia di scommesse Goldbet di Via Risorgimento a Modica per portare a termine un furto con scasso. L’episodio è di alcuni giorni fa. Indagano i carabinieri. Ignoti, intorno alle 4 della notte, sono arrivati a bordo di un’autovettura e, dopo essere scesi, hanno impugnato una grossa mazza con la quale hanno sfondato il vetro della porta riuscendo nell’intento. Una volta dentro, hanno danneggiato la macchinetta cambia-soldi impossessandosi della somma in essa contenuta che sarebbe di qualche migliaio di euro.

