Spaccio di stupefacenti. I Carabinieri arrestano un pozzallese

Prosegue incessante l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Modica volta a garantire una maggiore sicurezza, nel persistente contrasto a tutti quei fenomeni che, destando la preoccupazione della comunità, risultano turbarne l’ordine e la sicurezza. A tal proposito, il fine settimana appena conclusosi ha visto i militari dell’Arma impegnati in una complessa ed incisiva attività di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il servizio, condotto con il prezioso supporto delle Unità cinofile di Nicolosi, ha permesso di trarre in arresto un 35enne pozzallese, operaio, censurato, convivente, trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, una dose già predisposta della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e lo spaccio dello stupefacente, il tutto custodito nella propria abitazione a Pozzallo. Il soggetto, a seguito della convalida dell’arresto, dopo la restrizione in regime di arresti domiciliari, è stato posto in libertà come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

Nell’ambito del medesimo servizio è stato segnalato, alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, un giovane modicano, poiché sorpreso in possesso di piccole quantità di hashish.

