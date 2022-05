Avimecc Volley Modica, Distefano: “Portiamo un grande progetto”

Dopo il comunicato della società Avimecc Volley Modica, sul rinnovo di Enzo Distefano come secondo al fianco di Giancarlo D’Amico. Arrivano le parole del diretto interessato sul rapporto e sulla scelta di proseguire questo percorso iniziato 4 anni fa a Modica. Distefano, inoltre, continuerà il suo impegno tra le giovanili, pronto a fare da collante tra i più giovani ed i ragazzi della prima squadra, impegnato nel futuro di questa società sul campo.

“È una riconferma che ci si aspettava per il lavoro fatto questa stagione. Grazie all’arrivo di D’Amico siamo migliorati tanto, è sotto gli occhi di tutti il livello che Giancarlo ha portato a Modica, un livello al quale lui era abituato. Abbiamo aumentato la quantità e la qualità del lavoro e siamo fieri del lavoro portato avanti anche grazie a lui. Questo sarà il mio quarto anno, uno sviluppo di crescita che mi ha visto arrivare come allenatore delle giovanili e oggi siedo al fianco del mister in A3. Abbiamo parlato con la Ds e con il Presidente ma il rinnovo era stato praticamente tacito. Sono particolarmente felice perchè potremo dare seguito ad un progetto già iniziato e da portare avanti”.

Sulla prossima stagione: “Vogliamo lavorare tanto e con l’entusiasmo di sempre, anche perchè chi è stato a Modica lo sa, c’è una piazza dove si lavora bene e dove si riesce a crescere in modo esponenziale e con l’atmosfera giusta per portare avanti un determinato tipo di lavoro”.

Sul cambiamento della sua figura: “Passare dal settore giovanile alla prima squadra è un passaggio importante. Quando lavori con i giovani vivi un ambiente in cui sei più un educatore, quando passi a gestire gli adulti hai persone formate e che si aspettano da te un grande livello e a quel punto non puoi deludere le aspettative” – poi afferma – “In questo anno abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a far migliorare le statistiche, praticamente, di tutti, chi più chi meno, ma sono migliorati tutti rispetto a inizio stagione e di questo andiamo fieri”.

Sulle aspettative verso questa stagione: “L’entusiasmo non mancherà e non potrebbe essere diversamente. Lo Staff tecnico ha un meccanismo collaudato e avremo una netta divisione dei compiti. Per il resto siamo nelle mani della Ds per riuscire a comporre il roster adatto ad affrontare le sfide che ci aspettano, qualunque sarà la rosa creata in ogni caso lavoreremo per crescere costantemente”.

