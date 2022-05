Scicli. Santa Messa per i “portatori di Gioia”

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria La Nova in Scicli verrà celebrata dal parroco Don Antonio Sparacino la Santa Messa per l’associazione “Portatori di Gioia”.

In questa occasione verrà impartita la benedizione ai portatori ed al Gonfalone dell’Associazione.

Questo evento, riferisce il Presidente Giuseppe Zisa, rappresenta per l’associazione un importante momento di aggregazione per gli associati e per i loro familiari, per i simpatizzanti, per i sostenitori e per tutti coloro che condividono i valori socio culturali del gruppo.

L’accesso è consentito a tutti.

Ci sarà la presenza del coro di Santa Maria La Nova e il Maestro Marcello Giordano Pellegrino eseguirà, con il monumentale e storico Organo a Canne del Santuario, la musica “Luce di Gioia”, scritta per l’associazione “Portatori di Gioia” e per tutta la città di Scicli. A seguire l’Associazione ufficializzerà il testo con cui la Segreteria di Stato Vaticano ha impartito la Benedizione Apostolica del Santo Padre al brano “Luce di Gioia”

