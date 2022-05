Marina di Modica. Navette per il 2Born Festival

Viste le tantissime richieste giunte per assistere alla seconda edizione del 2Born Festival a Marina di Modica il prossimo 1 e 2 giugno, gli organizzatori hanno pensato di istituire delle corse dedicate di autobus che partiranno da tutte le Città del circondario in occasione esclusivamente della prima giornata del Festival. Sono due le tratte: Scicli-Modica-Marina di Modica e Rosolini-Ispica-Pozzallo-Marina di Modica. Da Scicli ( c.da Zagarone ) si parte alle 15:30, l’autobus raggiungerà Modica (Stadio Vincenzo Barone) dove farà sosta e quindi Marina di Modica. Da Rosolini (ingresso stazione ferroviaria) partirà alle 15:30, quindi Ispica (campo vecchio) e Pozzallo (Padre Pio). Entrambe le corse faranno rientro alle 2:30 del mattino. Il servizio navetta è organizzato in collaborazione con la Ditta Abbate trasporti e avrà un costo di 8 euro andata e ritorno. Per usufruirne è necessario prenotarsi telefonando al 333 5245245. “In questo modo – dichiarano gli organizzatori – consentiremo ai tantissimi ragazzi di poter partecipare al Festival e tornare a casa in assoluta sicurezza a fronte del pagamento di un minimo contributo. Mercoledi, oltre all’attesa esibizione di Shade, ci sono in programma tantissimi altri artisti di vario genere che dalle prime ore del pomeriggio fino a notte inoltrata faranno ballare il village che abbiamo organizzato. Il tutto, ci teniamo a ribadirlo, a costo zero per gli spettatori”.

Salva