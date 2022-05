Calcio, si dividono le strade tra il Frigintini e Di Rosa

Si didono le strade tra il Frigintini, società modicana che milita nel campionato di Promozione, e il suo allenatore Stefano Di Rosa. Nessun contrasto ha portato a questa decisione ma solo impegni del tecnico che gestisce una scuola di calcio, dove vuole mettere tutto il suo impegno.

“Sono stati due anni intensi, travagliati (causa pandemia di mezzo) ma belli – spiega Di Rosa -. Si conclude questa mia prima esperienza col calcio dei “Grandi” perché gli impegni coi “Piccoli” e, quindi, con la mia Scuola Calcio, sono sempre di più e mi impegnano tantissimo, tanto da non poter garantire una continuità seria e piena con la prima squadra.

Ringrazio Il frigintini Città di Modica, con in testa il presidente Salvatore Colombo, per la fiducia ed in particolar modo l’amico e Direttore Giammarco Covato che due anni e mezzo fa ha puntato e ha voluto scommettere su di me, nonostante la mia giovane età, affidandomi un impegno che ho accolto sin da subito con entusiasmo, passione e dedizione fino all’ultimo giorno.

Non posso non ringraziare quanti hanno collaborato con me, il prof. Claudio Spadaro che ha dato benzina alla squadra, Angelo Pitino, prezioso collaboratore nel corso dell’ultimo anno, il preparatore dei portieri Giorgio Modica e mio fratello Ciccio Di Rosa, spalla validissima nella prima parte di questa avventura.