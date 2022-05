Il “Grimaldi” di Modica in Turchia per progetto sull’ambiente

Esperienza conclusiva del progetto Erasmus + al Principi Grimaldi di Modica. Cinque studenti dell’Istituto, accompagnati dagli insegnanti Francesco Milceri Bausoto e Rosanna Desiderio, sono da poco ritornati dalla Turchia, per l’ultima mobilità in uscita del Progetto “Greener Together, Greener For Our Planet”.

Il team italiano, dall’ 8 al 14 maggio, si è recato a Samsun, una ridente metropoli, situata sulle sponde del Mar Nero. Qui ha trascorso momenti intensi di scambio culturale ed arricchimento interpersonale con gli studenti e docenti del paese ospitante, e dei paesi partner del progetto, provenienti da Spagna, Bulgaria e Romania.

Durante la prima giornata tutti i gruppi sono stati accolti presso la scuola turca “Istikal Vocational and Technical Anatolian High School” dagli studenti del posto, dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore turco Abdullah Seckin che, assieme al docente Hakan Atilla Gokbilgin, si è messo a disposizione di tutti i partner, facendoli sentire a proprio agio, assistendoli con grande affetto in ogni loro necessità o richiesta.

I workshop hanno interessato il tema dell’inquinamento e il rispetto dell’ambiente. Gli studenti italiani hanno esposto brillantemente in lingua inglese un lavoro riguardante la produzione e l’uso di Energie Rinnovabili nel territorio ibleo e la Raccolta differenziata nel Comune di Modica.

Numerosi sono stati i momenti di svago e le visite guidate nella città di Samsun, il più importante porto situato sul Mar Nero. Oggi questa metropoli, capoluogo di provincia, ha un’economia che si basa sulla produzione di tabacco e su un turismo crescente. Interessanti la visita al parco che ospita la Nave usata da Ataturc, fondatore della repubblica Turca, e dal suo equipaggio; il giro in centro per la visita ad una moschea locale e al monumento a cavallo di Ataturk; la gita sul battello presso l’incantevole lago di Borabay; la visita alla città di Amasya, interessante per la moschea, il paesaggio lungo il fiume e le antiche tombe dei regnanti scavate nelle pareti rocciose. Intenso il momento dedicato alla piantumazione di alberi, uno per nazione, sulla collina antistante la città, a voler indicare rinascita e valorizzazione del nostro ambiente per le future generazioni. Coinvolgente e rilassante il giro in bici sul lungomare per raggiungere il parco a tema Amazon, sulle Amazzoni e la preistoria di Samsun.

I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo a tutte le attività proposte. Hanno vissuto momenti di grande integrazione e socializzazione con gli studenti delle altre nazioni incontrate nelle precedenti mobilità, hanno avuto l’opportunità di migliorare il proprio inglese, lingua ufficiale dei progetti Erasmus, e di stringere nuove amicizie.

Anche per gli insegnanti l’esperienza è stata occasione di crescita professionale e culturale: portano a casa un piacevole ricordo ed una nuova motivazione per attivarsi ad organizzare nuovi progetti che possano favorire sempre più l’integrazione e lo scambio culturale tra i popoli.

