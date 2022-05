S.Croce. Allù presenta i suoi primi due assessori

Ufficializzati i nomi dei primi due assessori della squadr del candidato sindaco di S.Croce Camerina, Giansalvo Allù. Si tratta di Marianna Cuciti e Rosalia Giudice.

Cuciti, laureata in Psicologia presso l’Università di Padova, da anni collabora con strutture socio-sanitarie ed Enti per la formazione del personale. Ha creato uno sportello di ascolto che offre informazioni e supporto psicologico gratuito per i familiari dei pazienti con Alzheimer. Svolge la libera professione di psicologa a Santa Croce Camerina.

Giudice, avvocata, è anche candidata al consiglio comunale. Si occupa di diritto civile, di diritto dell’economia e dell’impresa.

“Si tratta di due professioniste serie che vantano una grande competenza nelle rispettive materie, in grado di dare un contributo appassionato e concreto al processo di riconfigurazione dell’azione politica innovativa che vogliano avviare a Santa Croce – ha detto Giansalvo Allù. Marianna Cuciti e Lia Giudice sono persone che nutrono una forte passione civile – ha aggiunto Allù – spinte da un grande senso delle istituzioni e da un grande impegno politico. Sono le persone giuste per un progetto politico e amministrativo di rinascita e di sviluppo di una città che vogliamo al passo con i tempi, solidale e coesa”.

