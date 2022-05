OMM. Quattro allarmanti indicatori del cambiamento climatico

E’ solo questione di tempo, perché il record dell’anno più caldo venga battuto, secondo Petteri Taalas a capo dell’Organizzazione metereologica Mondiale (OMM). Anche l’Onu per bocca del segretario generale Guterres ha avvertito che quattro indicatori di cambiamento climatico hanno registrato valori senza precedenti l’anno scorso, secondo l’ultimo rapporto presentato dell’Organizzazione metereologica. “Dobbiamo porre fine all’inquinamento da combustibili fossili e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili – ha ribadito Antonio Guterres – aggiungendo che sono l’unica strada verso una vera sicurezza energetica, prezzi stabili dell’elettricità e opportunità di lavoro sostenibili”. Il documento dell’OMM intitolato “Stato del clima globale nel 2021” mostra che le concentrazioni di gas serra, l’innalzamento del livello del mare, il contenuto di calore degli oceani e l’acidificazione degli oceani presentano cifre allarmanti. Sempre secondo l’OMM “questo è un nuovo chiaro esempio del fatto che le attività umane stanno causando cambiamenti su scala planetaria nella terra, negli oceani e nell’atmosfera, e che questi cambiamenti hanno ripercussioni dannose e durevoli per lo sviluppo sostenibile e gli ecosistemi”. Petteri Taalas ha aggiunto che: “Il calore trattenuto nell’atmosfera a causa dei gas serra di origine umana, riscalderà il pianeta per molte generazioni. Alcuni ghiacciai hanno raggiunto il punto di non ritorno e questo avrà effetti a lungo termine sul pianeta”.

