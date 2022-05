Il team La Biglia Modica vice campione italiano di carambola a 3 sponde

I ragazzi del team La Biglia raggiungono un risultato di grande prestigio salendo sul podio del 23° Campionato Italiano di biliardo specialità “carambola a 3 sponde” e perdendo la finale per un solo punto.

A Porcia (PN) gli atleti modicani, Fabrizio Cortese, Salvatore Vispo, Liberato Picciano e Roberto Turlà superano agevolmente il girone di qualificazione, peraltro pareggiando contro il team Billiard’s Cafè (Pa) che successivamente avrebbero incontrato in finale, e approdano al tabellone di qualificazione dove hanno la meglio nella semifinale sulla quotata squadra di casa, detentrice del titolo, per 3-1 ma perdono la finale.

“Siamo contenti, commenta Roberto Turlà capitano della squadra, di avere regalato al pubblico una finale carica di emozioni con i nostri avversari che vincono i primi 2 incontri e si portano sul 2-0 e noi che proviamo a ribaltare il risultato accorciando il divario sul 2-1 e chiudendo l’ultimo incontro che però viene pareggiato all’ultima ripresa; un solo punto, una sola carambola ci ha allontanati dal Tie Break e dal possibile titolo. Peccato e complimenti al Billiard’s Cafè. Spero che questi importanti risultati agonistici possano essere da traino per chi pratica le varie specialità del biliardo e possano, sopratutto, avvicinare giovani ed appassionati a questa meravigliosa e affascinante specialità.”

Grande soddisfazione per il risultato anche per il presidente dell’ASD LA Biglia Luca Aprile: “I ragazzi hanno fatto una grande impresa e hanno portato alto il nome del nostro club e della città di Modica; invito chi volesse avvicinarsi alle varie specialità del biliardo sportivo a contattarci per essere inserito nei nostri corsi di avviamento e perfezionamento.”

Si tratta dell’8° medaglia e dell’8° podio in 10 anni (2 ori, 2 argenti, 4 bronzi) per il team modicano.

Un’annata da incorniciare per il Team dell’ASD La BIglia di Modica nella specialità “carambola a 3 sponde” :

Fabrizio Cortese Campione Regionale assoluto e 3° classificato al Campionato Italiano individuale, Turlà-Vispo vice campioni regionali team/coppie, Picciano-Cortese vice campioni italiani Team/coppie e 3° classificati al campionato regionale team/coppie; Paolo Turlà e Adriano Criscione 3° e 4° classificati al campionato italiano juniores e Paolo Turlà convocato in nazionale per l’Euro Youth 2022.

Salva