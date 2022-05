Fondi ex Insicem. Sostegni alle imprese iblee

Ammontano complessivamente a 1,7 milioni di euro i sostegni alle imprese iblee in difficoltà a causa della pandemia. Gli aiuti sono stati assegnati attraverso tre bandi predisposti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa a valere sui Fondi ex Insicem.

“Siamo ormai alle battute finali di questo importante iter di sostegno alle imprese messe in crisi dall’emergenza sanitaria”, ha dichiarato il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza, nel corso di un incontro coi Comuni convocato il 17 maggio presso la sede di viale del Fante.

“La somma complessiva ammontava a 2,4 milioni di euro – ha aggiunto il dirigente del settore Pianificazione territoriale e Sviluppo Locale, Carlo Sinatra – che abbiamo messo a disposizione delle imprese attraverso tre diversi bandi, l’ultimo dei quali con termine del 31 marzo scorso. Le istanze pervenute, secondo i criteri approvati dal tavolo di confronto coi Comuni, arrivano a 1,7 milioni di euro e pertanto verranno interamente soddisfatte. Per completare l’iter aspettiamo i trasferimenti da parte della Regione, contiamo nell’arco di un mese di avviare le pratiche, adesso che la finanziaria regionale è stata approvata”.

Nel corso della riunione i rappresentanti dei Comuni iblei si sono confrontati sulla destinazione d’uso della somma residua, che ammonta a circa 650 mila euro, ed hanno valutato positivamente la proposta avanzata dal Commissario Piazza: “Crediamo sia più proficuo per il territorio destinare questa somma al completamento di una delle grandi opere in corso, per consentirne il completamento. Si è tenuto conto del fatto che il cantiere sul Lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti è quasi in dirittura d’arrivo e che diventa prioritario accelerare la consegna dell’opera”. “Di tutti i residui del Piano di utilizzo dei fondi ex insicem – ha aggiunto Piazza – si procederà con una ulteriore ricognizione complessiva da destinare alle altre grandi opere del territorio ibleo”.

