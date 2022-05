Economia: Federterziario approda in provincia di Ragusa

L’organismo datoriale apartitico e senza scopo di lucro FederTerziario, che rappresenta attualmente circa novantamila imprese sparse su tutto il territorio italiano, approda anche in provincia di Ragusa aprendo, il prossimo venerdì 20 maggio alle ore 10, una nuova sede presso il viale 7 n.8 della prima fase industriale di Ragusa. Alla presenza del presidente FederTerziario regionale Antonio Reina e del segretario generale FederTerziario nazionale Franco Alessandro, si terrà, durante la mattinata, l’incontro moderato dal neo presidente provinciale Maurizio Termini per presentare gli obiettivi dell’organizzazione di categoria Un’occasione per illustrare gli strumenti che la confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale e artigianale, mette a disposizione a tutti i suoi associati e dunque alle imprese. FederTerziario, grazie alla sua organizzazione strutturata in oltre settanta diverse associazioni territoriali, garantisce una piena copertura sia in termini di rappresentatività che di diffusione dei servizi offerti. Servizi che variano dal credito e dalla finanza agevolata ad uno sportello MePA dedicato agli iscritti, dai servizi di CAF a quelli per l’impiego, dalla certificazione dei contratti alle varie convenzioni, senza tralasciare i servizi legati alla formazione. Sono tantissime invece le attività che l’organismo FederTerziario svolge e si propone di realizzare, come ad esempio curare la risoluzione dei problemi delle categorie interessate, organizzare ricerche e studi di interesse nazionale, costituire enti bilaterali previsti da ciascun C.C.N.L., provvedere alla stipulazione di specifiche convenzioni con enti ed altri organismi, svolgere attività formativa, fornire alle imprese associate ogni servizio di natura contabile ed annessi adempimenti tributari ed altre importanti mansioni. Durante la giornata inaugurale della nuova sede di Ragusa con l’incontro “Motivazione e obiettivi di FederTerziario” si approfondirà inizialmente il tema della bilateralità come strumento di equilibrio e di indirizzo strategico con l’intervento di Enzo Rindinella, presidente FederTerziario Logistica e Servizi e, successivamente, con l’intervento del consulente medico competente, Mario D’Asta, si andranno ad evidenziare tutti i benefici in termini di sicurezza aziendale grazie alla gestione assistenziale dei lavoratori. L’apertura di una sede FederTerziario a Ragusa rappresenta a tutti gli effetti un’opportunità per tutte le imprese e attività del territorio che possono ora contare su di un panorama federativo che contempla FederTerziario Scuola, FederTerziario Agricoltura, FederTerziario Credito, AISS – Federazione italiana Sicurezza Sussidiaria, Federterziario Turismo e FederTerziario Formazione, oltre a vari enti bilaterali quali FondItalia, FormaSicuro, Ebintur – Ente Bilaterale Nazionale per i Lavoratori del Turismo, Enbisit – Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazione Tutela ed il fondo di assistenza sanitaria integrativa Previlavoro Italia. L’appuntamento con l’inaugurazione della nuova sede di Ragusa è previsto per venerdì 20 maggio a partire dalle ore 10 e presso la zona industriale di Ragusa, I° fase, viale 7 n.8.

Salva