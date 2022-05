L’UDC ibleo si rinnova e si prepara agli appuntamenti elettorali

L’UDC si riorganizza in provincia di Ragusa per farsi trovare pronto agli appuntamenti elettorali delle prossime amministrative nonché per le regionali. Il partito è fortemente ed unanimemente impegnato a riconquistare tutte le posizioni di rappresentanza nelle istituzioni della provincia di Ragusa, facendosi forte della storia, dei valori e dei principi che contraddistinguono l’appartenenza allo scudo crociato. Questi ed altri argomenti sono stati discussi nel corso di un incontro tenutosi ad Agrigento alla presenza del Coordinatore politico regionale On. Decio Terrana. Durante l’incontro il Coordinatore regionale, sentito il Segretario nazionale On. Lorenzo Cesa, ha notificato ed ufficializzati i nuovi assetti dirigenziali proposti dal Partito per la provincia di Ragusa, fortemente tenuta in considerazione non solo per l’ambito locale, ma anche per l’ambito regionale, per il quale ha assegnato la nomina di Vice Coordinatore Regionale a Pinuccio Lavima e la nomina di Coordinatore Provinciale a Silvio Meli, il quale ha espresso profonda gratitudine per l’incarico conferito. “Ringrazio il Segretario nazionale on. Lorenzo Cesa e il Coordinatore regionale on. Decio Terrana nonché tutti gli esponenti che hanno catalizzato sul mio nome la loro fiducia. Rappresentare l’UDC nel nostro splendido territorio ricco di storia, tradizioni, bellezze naturali ed effervescenza imprenditoriale è per me un grande pregio. L’impegno che assumo è di costruire un partito vivo, operoso e più che compatto, grazie al lavoro svolto da chi mi ha egregiamente preceduto e a cui sono profondamente legato da solidi rapporti d’amicizia. Io e il dott. Lavima, nominato vice coordinatore regionale, lavoreremo da subito con passione ed entusiasmo partendo dai Comuni dove la prossima competizione elettorale ci vede interessati, coinvolgendo soggetti di eccellente spessore sotto il profilo umano, professionale e politico per poi continuare con la lista che dovrà affrontare la competizione regionale in cui l’UDC in provincia vedrà esponenti che si contraddistinguono quotidianamente per perspicacia e brillantezza nel proprio lavoro, per dinamismo, senso civico ed impegno al servizio della comunità e del territorio. So che ci aspetta un impegno notevole, per questo mi propongo di incontrare i tanti amici vicini ai valori sociali e politici del nostro partito, che aspira a essere a tutti i livelli elemento di impulso positivo per l’area moderata”

