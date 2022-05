Pallamano. KeyJey di Ragusa si aggiudica la Coppa Sicilia

La KeyJey Ragusa, battendo in finale la Palermo Pallamano per 34-27, si è aggiudicata la terza edizione della Coppa Sicilia tenutasi al Palavolcan di Acireale e riservata alle squadre di Serie A2.

Si chiude con questo prestigioso successo la stagione agonistica 21/22 della squadra iblea che, appena la settimana scorsa, aveva concluso al terzo posto in classifica generale il campionato di Serie A2. Una prestazione convincente e valida, quella di ieri, sia dal punto di vista tecnico sia agonistico dei ragazzi ragusani che in mattinata avevano superato in semifinale l’HC Mascalucia per 37-24.

Volitività, continuità e attenzione sono state le armi che hanno consentito di fornire una prestazione di tutto rispetto e di portare a Ragusa l’ambito titolo. L’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono ha dichiarato che “i risultati sul campo, sono il frutto del lavoro di squadra che è composto in primis dalle mamme e dalle famiglie che sono la società, quindi dall’allenatore e dagli ottimi giovani giocatori sia italiani che stranieri. È un esempio di coesione, di civismo e partecipazione civica che va oltre gli eccellenti risultati sportivi”.

Da parte sua l’assessore allo sport Eugenia Spata ha dichiarato che “presto la squadra e la Società saranno ricevute al Comune”.

Salva