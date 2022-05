Ragusa al Centro: a Ragusa del tutto ignorata la Notte dei Musei

Forte delusione fra i componenti del Comitato ‘Ragusa al Centro’, quando si sono resi conto che l’amministrazione comunale, e, l’assessorato ai beni culturali in particolare, non hanno tenuto, assolutamente in conto la manifestazione ‘La Notte dei Musei’, evento di livello nazionale, pensato e organizzato, attraverso gli enti periferici, dal Ministero dei Beni Culturali.

Diverse le sollecitazioni per il Presidente e per la consigliere Cettina Raniolo, componente del Comitato, da parte degli altri aderenti per esigere spiegazioni dall’assessore.

“Una manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, e giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, dopo il blocco temporaneo dovuto alla pandemia.

Dovunque, una iniziativa che rende fruibile, dalle ore 20 alle ore 2 della ‘Notte dei Musei’, gli spazi museali in ogni città, al prezzo simbolico di 1 euro, accostata a tutta una serie di eventi e spettacoli.

Queste le dichiarazioni del Presidente di ‘Ragusa al Centro’, Turi Iudice che ha aggiunto: “In molte città, l’iniziativa è anche l’occasione per visitare moltissimi altri spazi della città che decidono di aderire all’iniziativa come università, archivi, palazzi privati, e tanti luoghi della cultura e dell’intrattenimento eccezionalmente aperti in orario serale. Nel corso della Notte dei Musei 2022 sono stati aperti anche musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici statali di Roma, sempre al costo simbolico di 1 euro.”

Un evento che ha permesso di vivere una esperienza diversa.”

“Dalla Valle D’Aosta alla Sicilia, tutte le regioni d’Italia hanno partecipato alla Notte europea dei musei, penso che, a questo punto, sia inderogabile una serie di spiegazioni da parte dell’assessore ai beni culturali e del sindaco, non solo sul perché della mancata partecipazione alla ‘Notte dei Musei’, ma, più in generale sull’evoluzione di tutto il progetto culturale della città, ad un anno dalla scadenza del mandato” ha concluso Turi Iudice.

Anche la consigliera Cettina Raniolo, vice presidente del Consiglio Comunale e Presidente della Commissione Sviluppo Economico, toccata dalla sollecitazioni dei componenti del comitato, si è detta delusa dell’andazzo, dal programma culturale alle strategie per lo sviluppo economico, per le quali è direttamente coinvolta: “Non voglio minimizzare l’impegno e la competenza messi in campo in tutti i settori dell’amministrazione, ma è evidente come, in alcuni settori, l’attività dell’ente risente di alcune discrasie importanti. A ciò si aggiunga i mancato coinvolgimento, inutilmente più volte sollecitato, degli esponenti di maggioranza che sono l’anello di congiunzione con gli elettori, con i cittadini.

Questo della mancata partecipazione alla ‘Notte dei Musei’ rappresenta l’ultimo tassello di un puzzle i cui elementi, ancora dopo 4 anni, nonostante tutte le buone intenzioni del programma elettorale, sembrano tutti sparsi sul tavolo, con molte idee ma ben confuse per le soluzioni”

Aggiunge la Presidente Raniolo: “Ribadisco, nonostante tutto, la piena fiducia nel sindaco, ma si impone una verifica di maggioranza che analizzi le diverse criticità che, ormai vengono fuori ad ogni piè sospinto.

