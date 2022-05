Ragusa. Al via la terza edizione della Settimana dell’ambiente

La terza edizione della Settimana dell’Ambiente è in programma dal 17 al 25 giugno prossimo. La manifestazione, promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, prevederà eventi sul tema della tutela ambientale. Per definire il programma si è svolto, oggi pomeriggio nella sede dell’ente provinciale di Viale del Fante, un incontro con i rappresentanti dei Comuni iblei, delle Forze dell’Ordine, degli enti e delle associazioni ambientaliste coinvolte. Ad aprire i lavori è stato il Commissario straordinario Salvatore Piazza: “Teniamo molto all’organizzazione di questo evento che, ricordo, era fortemente voluto dal nostro collaboratore Gianni Molè. La terza edizione si farà a nel mese di giugno, quando le condizioni climatiche renderanno gradevoli le escursioni e le attività proposte. Oggi ci ritroviamo con piacere, dopo le restrizioni per la pandemia, ad organizzare l’evento che, come ogni anno si avvale del supporto degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle associazioni ambientaliste e di promozione del territorio. L’ente provinciale è impegnato su più fronti per tutelare il territorio, ricordo la vasta opera di pulizia dai rifiuti delle strade provinciali di competenza e non. Spero di tornare a seguire la Settimana dell’Ambiente anche quando non sarò più il Commissario di questo ente”. Nel corso dell’incontro, la funzionaria incaricata del coordinamento per l’organizzazione dell’evento, Pina Distefano, e la direttrice delle Riserve Naturali del LCC ibleo, Carolina Di Maio, hanno illustrato la bozza del programma che verrà definito nei dettagli accogliendo le proposte delle associazioni. Si sta lavorando anche ad alcuni eventi collaterali, un focus sulle tematiche ambientali prioritarie per la Provincia di Ragusa ma anche estemporanee di pittura, concorsi fotografici, degustazione e valorizzazione di prodotti tipici. Nelle prossime settimane, dopo aver concertato le proposte e i suggerimenti di tutte le associazioni coinvolte, si definirà nel dettaglio lo svolgimento della manifestazione.

