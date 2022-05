 Giornata Mondiale Fibromialgia, luci viola a Modica e Ragusa

Oggi, Giornata Mondiale della Fibromialgia, i palazzi municipali di Modica e Ragusa saranno illuminati di viola. L’iniziativa “Illuminiamo la fibromialgia” è promossa da AISF ODV su tutto il territorio nazionale con la partecipazione attiva di tanti Comuni da Nord a Sud. L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.

Per questo i Palazzi di città di Modica e Ragusa si coloreranno, in serata, di viola.

Ma l’appuntamento importantissimo è alle 18 a Ragusa all’interno della Villa Aylan, con entrata da Via Archimede, dove, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione e del Sindaco in prima persona, è stata colorata di viola una panchina, simbolo per i fibromialgici del riposo che meritiamo.

Ricordiamo anche il Convegno sul tema “Fibromialgia: malattia di genere?” che si terrà su Modica il 20/21 Maggio prossimi e che vedrà illustri ospiti affrontare la tematica dal punto di vista scientifico e sociale.

