Al Garibaldi di Modica “The Lord of the Rings” sabato 14 maggio

Continua con intense esibizioni la stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica, e lo fa mantenendo fede al claim che accompagna questa edizione, ovvero “torniamo ad emozionarci”. Le emozioni sono infatti il filo conduttore che accompagna gli spettacoli, sempre diversi e capaci di accontentare l’attento pubblico che, appassionato e interessato assiste con rinnovata passione e curiosità. Sabato 14 maggio sarà l’occasione per gli spettatori di assistere ad uno spettacolo musicale unico, un tributo ad un romanzo epico, ad una trilogia che è entrata a pieno titolo nell’immaginario comune, grazie anche alla sua trasposizione cinematografica. Stiamo parlando di “The Lord of the Rings”, ovvero del “Signore degli Anelli”, scritto dalla fantasiosa penna di J. R. R. Tolkien. Un’opera maestosa molto apprezzata, un adattamento cinematografico coinvolgente con una importante colonna sonora. Sul palco del Teatro la Gustav Holst Wind Symphony, diretta dal Maestro Mirko Caruso, renderà omaggio alla grande letteratura che incontra la musica, presentando un programma musicale, per la prima volta eseguito in Sicilia, che si fonda su questo legame indissolubile. Un percorso che parte dagli affascinanti racconti della principessa Sheherazade e arriva alle epiche avventure della compagnia fantastica di Tolkien. Con eleganza e potenza verranno proposte musiche di Glinka, de Meij, Sparke, Williams. La Gustav Holst Wind Symphony è un’orchestra di Fiati fondata grazie ad un progetto di cooperazione tra il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica e la Fondazione Teatro Garibaldi. L’ensemble nasce dall’esigenza di valorizzare e promuovere le eccellenze musicali del territorio Ibleo.

Dalla sua costituzione l’Orchestra ha già ottenuto importanti riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali. La Gustav Holst Wind Symphony è diretta da Mirko Caruso, che oltre ad essere direttore d’orchestra, è anche docente presso il già citato liceo, nonché compositore, molto apprezzato sia in ambito regionale che nazionale. Bravura, dedizione ed energia al Teatro Garibaldi di Modica sabato 14 maggio alle ore 21.00 con la Gustav Holst Wind Symphony e il loro tributo a “The Lord of the Rings”.

Per informazioni e ticket visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina ffp2.

