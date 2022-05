Modica, venerdì la Perdonanza Mariana con indulgenza plenaria

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, Patrona della Città di Modica, venerdì 13 maggio alle ore 19.00 presso la Basilica minore avrà luogo la celebrazione della Perdonanza Mariana nella quale sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria.

La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in cui l’uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Per indulgenza si intende “la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi” .

Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra. La celebrazione penitenziale sarà presieduta dal Sac. Maurizio Novello e concelebrata da oltre dieci sacerdoti, offrirà a tutti i fedeli la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione.

A conclusione della confessione individuale, il sacerdote non consegnerà una penitenza individuale, ognuno dei penitenti saranno invitati a lasciare un contributo a favore della Carita della Basilica che, come ogni anno, ripropone una bellissima iniziativa per le famiglie assistite, sintetizzato con uno slogan Sia festa per tutti…

La Caritas, con le offerte raccolte, nel giorno della festa della Madonna, offre un pranzo di asporto a tutte le famiglie assistite, perché anche per loro sia un giorno speciale.

