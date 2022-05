Basket, Kuier e Santucci lasciano la Passalacqua Spedizioni

Awak Kuier e Mariella Santucci non faranno più parte della Passalacqua Ragusa di basket, edizione 2022-2023. Le due giocatrici, infatti, hanno preferito accasarsi altrove e la società iblea ha accettato la decisione ma sostituirà più che degnamente due tra le migliori giocatrici di questi ultimi anni. Sono settimane di grande lavoro per la dirigenza, con in testa il presidente Davide Passalacqua e il direttore sportivo Alessandro Scrofani che spiega lo stato attuale delle trattative e il perché di alcune scelte: “Sono chiaramente giorni frenetici perché stiamo definendo quella che sarà la prossima guida tecnica della squadra e, nel frattempo, siamo impegnati nel doppio fronte delle trattative di rinnovo con le giocatrici di quest’anno che ci piacerebbe rinnovare e nel mercato esterno per i nuovi innesti. Chi gioca a Ragusa deve essere contenta di giocare a Ragusa. Questo i tifosi lo devono capire. Ovviamente facciamo di tutto per cercare di trattenere le migliori giocatrici ma più in là di certe proposte economiche non possiamo andare e in più la possibilità di giocare le coppe europee per molte atlete rappresenta un valore aggiunto quando si trovano a fare una scelta. Siamo una società virtuosa che in questi anni è riuscita a non fare mai il passo più lungo della gamba. E questo ci ha sempre garantito un futuro in uno scenario che si è fatto ancora più difficile con la pandemia e le varie chiusure che ne sono conseguite. Purtroppo non riusciremo a trattenere due giocatrici come Kuier e Santucci che hanno preferito accasarsi altrove. Verranno ovviamente sostituite con atlete di pari livello e non lasceremo nulla al caso. Ci saranno dunque sicuramente dei nuovi innesti sia per quanto riguarda il mercato italiano che per quanto riguarda il mercato estero”.

