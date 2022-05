Oggi fa tappa a Pozzallo l’imbarcazione del progetto “Vela senza Barriere”.

L’iniziativa è stata organizza dell’associazione sportiva Jala, dallo CSAIN e della Lega Navale Italiana.

Il progetto si prefigge di fare avvicinare allo sport della vela anche i soggetti più deboli.

Non si poteva non accogliere questa imbarcazione, afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, e sostenerla per l’alto contenuto civile e umano a garanzia delle persone più fragili.

