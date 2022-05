Ragusa. Il Vescovo incontra i cresimandi al Palaminardi

“Ho cercato di collaborare al meglio per la riuscita dell’incontro con i cresimandi voluto dal nostro vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e tenutosi domenica scorsa, con una grande partecipazione, al Palaminardi. E’ stata una festa straordinaria”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, che esprime soddisfazione per la riuscita di un evento che ha contemplato la partecipazione di numerosi ragazzi in procinto di ricevere il sacramento della Confermazione e provenienti da ogni cittadina della diocesi. “Voglio ringraziare il vescovo – dice Vitale – per la capacità che ha avuto di intrattenere tutti in maniera speciale, il direttore dell’ufficio catechistico, il sacerdote Marco Diara, che ha ancora una volta ha messo in evidenza la propria intraprendenza e le proprie capacità organizzative. Un ringraziamento, inoltre, è d’obbligo alla società della Passalacqua che, avendo il palazzetto in gestione, ha dimostrato la propria disponibilità, come sempre accade, quando si tratta di eventi che, come in questo caso, hanno un’importante ricaduta sociale e che, soprattutto, coinvolgono centinaia di giovani. E’ stato un momento di grande spessore e sono stato onorato, a nome del Comune di Ragusa, di avere potuto fornire il mio supporto, di avere potuto garantire la mia collaborazione per fare in modo che tutto riuscisse al meglio. Una iniziativa speciale e, a questo punto, spero che possano esserne ripetute delle altre sotto il segno della gioia e della letizia”.

