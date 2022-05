Calcio, Coppa Italia: col Resuttana il Modica ipoteca la finale

Il Modoca fa sua la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Promozione, rispedendo a casa con un sonoro 5 a 0 il Resuttana San Lorenzo. I rossoblu sono passati in vantaggio al 19’ del primo tempo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Gatto. Gli ospiti palermitani, vincitori del girone B, hanno fatto di più nella prima frazione di gioco ma hanno trovato un muro in Vindigni e compagni. Nella ripresa la gara si è messa in discesa per il Modica che ha trovato la doppietta di Genovese, al 56’ e al 60’, la rete al 63’ di Tripoli e quella di Drago all’87’. Per la gara di ritorno non è stata ancora stabilità la data.

