Sigmund Freud il padre della psicanalisi. La sua vita curiosa

Sigmund Freud nacque 166 anni fa nella città di Príbor, allora appartenente all’Impero Austriaco, oggi Repubblica Ceca, divenendo il padre della psicoanalisi. Freud nasce il 6 maggio 1856. In tenera età i suoi genitori, di origine ebrea, si trasferiscono a Vienna e fin da giovane mostra un grande interesse per la conoscenza del funzionamento della mente umana. Fino all’inizio del 19° secolo, i problemi mentali venivano curati solo da medici specialisti. Proprio Freud si è proposto di scavare nel profondo della mente e lo ha fatto in un modo del tutto particolare: attraverso la parola. Studiò Medicina, aspirava a diventare uno scienziato e a dedicarsi alla Neurofisiologia. Le sue prime ricerche si concentrarono sulle cellule nervose e furono decisive per il suo lavoro futuro. La sua conoscenza della Neurologia lo ha portato a lavorare nella prestigiosa clinica psichiatrica del Dr. Theodor Meynert, dove si è specializzato in malattie del sistema nervoso e ha scoperto che l’ascolto dei suoi pazienti lo portava alle parole e queste, a loro volta, erano le chiavi di accesso all’inconscio. Così è nata la psicoanalisi e Freud è riconosciuto come il padre di questa specialità. Tuttavia, la comunità medica dell’epoca era riluttante ad accettare che i problemi potessero essere curati semplicemente parlando. Ma i risultati della psicoanalisi furono così convincenti che non ebbero altra alternativa che accettarla come parte della Medicina. Senza volerlo, Freud promosse una delle rivoluzioni più solide e controverse del XX secolo fino al giorno della sua morte a Londra, il 23 settembre 1939.

Di seguito alcune curiosità della sua vita.

Devo leggere Don Chisciotte

Il padre della psicoanalisi non resistette alla tentazione di leggere il capolavoro letterario di Miguel de Cervantes, “El ingenioso hidalgo Don Chisciotte de la Mancha” e per questo imparò lo spagnolo. Freud era interessato a come Cervantes avesse plasmato i personaggi e la loro profondità psicologica, nonché la loro evoluzione. Si ritiene che avrebbe potuto influenzare il suo lavoro in concetti importanti come il Super-Io.

Sempre una mente brillante

Fin dalla tenera età, Freud dimostrò la sua intelligenza e curiosità, riuscendo a leggere tedesco, francese, italiano, spagnolo, inglese, ebraico, latino e greco. Ha poi studiato Giurisprudenza, Filosofia e Zoologia fuori dall’università, per poi dedicarsi a Dermatologia e Psichiatria. Nella sua fase di studente, Freud scriveva e i suoi testi si distinguevano per la loro eleganza e profondità, che allo stesso tempo erano una chiara dimostrazione di saggezza che gli veniva riconosciuta. Tra gli altri premi, nel 1930 vinse il Premio Goethe per la Letteratura per il suo contributo alla scienza e alla conoscenza dell’essere umano.

La mente di una donna

Maria Bonaparte, principessa di Grecia e Danimarca, che fu anche scrittrice e psicoanalista, ricevette nel 1925 una lettera di Freud, in cui confessava: “La grande domanda a cui io stessa non ho saputo rispondere nonostante i miei 30 anni di studio dell’anima femminile è la seguente: cosa vuole la donna?

Epistolario relativo e psicoanalizzato

Nel 1932 Albert Einstein inviò una lettera a Freud chiedendo “Perché la guerra?”, considerandolo lo scienziato più dotato nella conoscenza della psiche umana. Gli ci volle un mese per rispondergli, ma le sue parole rendevano molto chiara la sua posizione sulla guerra come espressione dell’istinto e, quindi, il suo sradicamento era tutt’altro che impossibile.

L’animale domestico di Freud

“Topsy” era il nome di uno dei cani chow-chow che aveva Freud, un cane che divenne una specie di assistente del medico nelle sue sessioni di lavoro con i pazienti. Aveva così tanto rapporto con il suo animale da compagnia che nel 1936 scrisse all’amica e discepola Maria Bonaparte: “Le ragioni per cui si può amare un animale tanto quanto io amo Topsy, con tale intensità; è un affetto senza ambivalenza, la semplicità di una vita liberata dai conflitti insopportabili della cultura, i cani sono più semplici, non hanno la doppia personalità, la malvagità dell’uomo civile, la vendetta dell’uomo contro la società per le restrizioni che essa impone».

Anna, un’altra “paziente”

Molti non sanno che Freud ha psicoanalizzato sua figlia, Anna. Nel suo testo “Hanno picchiato un bambino”, scritto nel 1919, il medico austriaco espone quattro casi o profili di donne, uno dei quali fa esplicito riferimento alla propria figlia. Decenni dopo, Anna Freud, che divenne assistente, rappresentante e braccio destro del padre, spiegò in un articolo intitolato “Rapporto tra fantasie frustate e sogni ad occhi aperti” alcune conclusioni sulla propria persona, forse derivate dalle proprie sedute di psicoanalisi con il padre.

Austerità o avversione?

Freud non si distingueva davanti al sesso femminile per essere un uomo presuntuoso, tuttavia era una persona ordinata, attenta al suo corpo e ai suoi vestiti. Si faceva ogni mattina la doccia con acqua fredda e sembrava che il numero tre segnasse il suo rapporto con i vestiti: aveva tre completi, tre cambi di biancheria intima e tre paia di scarpe. Odiava comprare vestiti nuovi e possedeva solo due cravatte.

Il tabacco e la malattia dolorosa

Delle immagini che possiamo sottrarre a Freud, è probabile che nella maggioranza appaia con un sigaro in mano. Fumava più o meno 20 sigari giornalieri della sua marca preferita, “Don Pedro”. A 62 anni gli fu scoperta una malattia premaligna, la leucoplachia, che alla fine gli provocò un cancro orale che lo portò in sala operatoria più di 30 volte. Gli fu posta una protesi mandibolare e palatale, mal tollerata da Freud che gli impediva di parlare normalmente.

Un posto sulla luna

In onore della memoria del saggio psicanalista, un piccolo cratere lunare scoperto poco dopo la morte di Sigmund fu chiamato “Freud”. È un piccolo cratere che si trova su un altopiano all’interno dell’Oceanus Procellarum, nella parte nord-occidentale del lato visibile della Luna.

Psicoanalista e collezionista

Freud era un vero collezionista. Tra le cose che conservava, le sue preferite erano le vecchie statuette. Gli piaceva anche camminare e raccogliere funghi nella foresta e giocare a carte. Il dottore affermò che gli oggetti della sua collezione gli servivano per “concretare le mie idee volubili o preservarle dalla scomparsa”. Nel 1899 scrisse: “I miei sporchi vecchi dei, assistono il mio lavoro come fermacarte”. Sdraiati sul divano, i suoi pazienti erano circondati da 3.000 statuette, vasi, scarabei, anelli e altri oggetti dell’antica Roma, della Grecia e Egitto, oltre ad alcuni pezzi cinesi, indiani e precolombiani. La sala di accoglienza e consultazione, che somigliava a un bizzarro museo di provincia, contrastava con lo stile borghese conservatore delle altre stanze dell’appartamento di Vienna in cui Freud visse e lavorò per 40 anni. La psicoanalisi è diventata una parte centrale della cultura occidentale nel XX secolo, attraversando in gran parte gli aspetti più importanti della vita umana. Ha influenzato la genitorialità, l’istruzione, la pubblicità, i movimenti sociali, le lotte contro il razzismo, la politica, l’accettazione della diversità sessuale e in generale tutte le arti.

