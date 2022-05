Ragusa. Collettiva di pittura e scultura presso la Galleria CCC

Alle 18.30 di oggi, venerdì 6 maggio, alla presenza del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì si inaugura la collettiva di pittura e scultura “Deep blue Mediterranean sea” presso la Galleria del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti.

A cura dell’Accademia Laocoonte, la mostra omaggia le imprese sportive di “Luna Rossa” al celebre torneo velistico “America’s cup” tramite le riletture di 12 artisti locali. Sarà possibile visitare la mostra fino al 14 maggio, negli orari di apertura del Centro Commerciale Culturale (09.00-13.00 e 15.00-20.00).

“Con questa collettiva – dichiara l’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo – prende avvio la stagione estiva de ‘La Galleria’, il polo espositivo del CCC che, in pieno centro storico, offre ad associazioni, festival ed artisti locali la possibilità di esporre le proprie opere e di suggerire riflessioni su temi sociali come la violenza sulle donne o il bisogno di solidarietà. Per l’occasione la Galleria, che ospiterà anche una “tappa” del Ragusa Foto Festival, è stata dotata di nuove luci e supporti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma di 10 esposizioni, dimostrando una capacità di sinergia e collaborazione non scontata.”

