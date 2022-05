Si è sviluppato un incendio in una tomba in costruzione nel cimitero comunale di Pozzallo. Non può essere esclusa la natura dolosa del gravissimo episodio su cui indagheranno le Forze dell’Ordine.

Fortunatamente gli operai del Comune sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e a breve riferiranno fatti e circostanze, di cui sono a conoscenza, alla Locale Stazione dei Carabinieri

Salva